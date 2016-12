Handball-WM 2017: Dazn bekommt Konkurrenz

Im Free-TV wird die im Januar beginnende Weltmeisterschaft der Handballer nicht zu sehen sein. Deutsche Fans werden auf das Internet angewiesen sein. Nach dem Streamingdienst Dazn hat nun mit Sportdeutschland.tv ein weiteres Portal sein Interesse hinterlegt.



Das TV-Nutzungsverhalten unterliegt seit einigen Jahren einem Wandel, vor allem die Jugend schaut sich Serien und Shows vermehrt online an. Bei sportlichen Großveranstaltungen hatte dagegen das traditionelle Fernsehen die Nase vorn, doch mit der anstehenden Handball-WM in Frankreich könnte sich dies ändern. Denn zumindest im Land des amtierenden Europameisters Deutschland werden die Bildschirme in Sachen Handball schwarz bleiben, da Rechteinhaber BeIn Sports das Turnier nur verschlüsselt übertragen lassen will und ARD und ZDF daher das Turnier nicht zegen werden. Einspringen könnten nun Online-Dienste: Nachdem bereits Dazn seinen Hut in den Ring geworfen hat, steigt nun auch Sportdeutschland.tv in die Verhandlungen ein.