Handball-WM: Heute wartet Russland

Zwei Siege konnte die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-WM bereits einfahren. An diesem Montag wartet jedoch mit Russland der erste echte Prüfstein.



Die Nation ist euphorisiert - Deutschland spielt gut bei einer WM und obendrein findet diese auch noch größtenteils zu Hause statt. Schon nach zwei Spielen haben die Handballer das erreicht wovon die Fußballer im vergangenen Sommer weit entfernt waren: Sie verbreiten durchweg gute Stimmung.