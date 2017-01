Handball-WM: IHF sieht Schuld für TV-Blackout bei Sendern

Die Handball-WM in Frankreich gibt es in Deutschland nur im Online-Livestream zu sehen. Die Internationale Handballföderation (IHF) sieht den Grund für die fehlenden Bilder im deutschen Fernsehen bei den TV-Sendern.



Für den TV-Blackout bei der Handball-WM sind nach Ansicht des Weltverbandes IHF allein die deutschen Fernsehsender verantwortlich. In einem dreiseitigen Schreiben wehrte sich die Internationale Handballföderation (IHF) am Dienstag mit deutlichen Worten gegen die ihrer Meinung nach zum Teil "rufschädigenden Unterstellungen" in deutschen Medien.



"Würde man sich darum bemühen, so müsste man erkennen, dass es allein an den deutschen TV-Sendern liegt, dass die WM aus Frankreich in Deutschland nicht übertragen wird", heißt es. Der Vertrag, den die IHF mit dem katarischen Rechteinhaber beIN sports geschlossen habe, entspreche den Qualitätskriterien im Weltsport und beachte international geltende rechtliche Gepflogenheiten.