Handball-WM: Neuer Zuschauerrekord im Livestream beim 4. Sieg

Bei dem vierten deutschen Sieg im Folge konnten die deutschen Handballer bei der WM in Frankreich ein neues Zuschauerhoch verbuchen. Das Spiel gegen Weißrussland verfolgten noch mehr Menschen im Internet als das Auftaktspiel.



Sportgroßereignisse stehen in der Zuschauergunst ganz oben, vor allem wenn sich die eigene Mannschaften durch sportliche Leistungen hervortut. Das zeigt sich auch im Livestream der DKB, dem Sponsor der deutschen Handballer, die derzeit in Frankreich bei der WM um den Titel kämpfen. Bei dem vierten Spiel der deutschen Mannschaft konnte die Übertragung im Internet ein neues Zuschauerhoch verbuchen.