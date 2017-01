Handball-WM: ProSiebenSat.1 zeigt Highlights im Free-TV

Live gibt es die Handball-Weltmeisterschaft nur im Internet zu sehen, doch immerhin die Highlights der deutschen Mannschaft können auch im Free-TV verfolgt werden. Die entsprechenden Rechte sicherten sich die ProSiebenSat.1-Gruppe und der Axel-Springer-Verlag.



Deutsche TV-Zuschauer müssen doch nicht völlig auf Bilder von der seit Mittwoch laufenden Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich verzichten. Denn wie ProSiebenSat.1 und die Axel Springer SE am Mittwochabend bekannt gaben, haben sich die beiden Mediengruppen gemeinsam die Highlight-Rechte von BeIn Sports gesichert.