Handball-WM: Weniger Zuschauer im Livestream beim zweiten Spiel

Obwohl es beim zweiten WM-Spiel der deutschen Handballer keine technischen Probleme gab, sahen sich die Begegnung mit Chile weniger Menschen im Livestream an als das Auftaktspiel.



Das zweite WM-Spiel der deutschen Handballer gegen Chile (35:14) haben sich im Internet deutlich weniger Menschen angeschaut als noch das Auftaktmatch. In der Spitze habe es am Sonntagnachmittag 486.000 Zugriffe auf den Stream des Sponsors DKB gegeben, teilte der Deutsche Handballbund (DHB) nach dem Spiel mit. Insgesamt habe es 1,5 Millionen Wiedergaben gegeben. Dabei kann es aber auch zu Mehrfachklicks gekommen sein. Probleme mit dem Stream gab es diesmal keine.