Handball-WM: ZDF wehrt sich gegen IHF-Vorwürfe

Die Vergabe der TV-Rechte an der Handball-Weltmeisterschaft bleibt ein Reizthema. Nachdem der Handball-Weltverband IHF den deutschen TV-Sendern die Schuld an der Vergabe an die DKB zuschob, wehrt sich nun das ZDF.



Seit einer Woche läuft die Handball-Weltmeisterschaft, doch das deutsche Fernsehen kann die Spiele nur häppchenweise zeigen. Eine Einigung mit Rechte-Inhaber BeIn Sports über die Live-Übertragung kam nicht zustande, was von Seiten der Sportler und TV-Anstalten auch in heftiger Kritik am Weltverband IHF mündete. Dieser schoss am Dienstag zurück und schob die Schuld den Sendern in die Schuhe, was wiederum das ZDF nicht auf sich sitzen lassen will.