Handball-Weltverband: WM im TV scheint gerettet

Der Handball-Weltverband unterzeichnet einen Vertrag mit neuem TV-Vermarkter, so ist wohl die Übertragung der Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark gesichert.



Die Lösung der offenen TV-Frage bei der Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark rückt näher. Der Weltverband IHF gab am Mittwoch die Unterzeichnung eines Vertrages mit der Sportmarketingagentur Lagardère Sports über den globalen Vertrieb der Medienrechte an den Weltmeisterschaften von 2019 bis 2025 bekannt. Die IHF hatte den Vertrag mit dem bisherigen Vermarkter MP & Silva im August aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der 2004 gegründeten Sportmedienagentur beendet.