Handball-Weltverband will WM-Turniere im Free-TV

Handball-Weltmeisterschaft wieder nur im Pay-TV? Der Handball-Weltverband IHF bevorzugt die Ausstrahlung der Weltmeisterschaften 2019 und 2021 bei ARD und ZDF. Der Grund ist simpel.

Hamburg (dpa) - Der Handball-Weltverband IHF befürwortet die Ausstrahlung der Männer-Weltmeisterschaften 2019 und 2021 im frei empfangbaren Fernsehen. Free-TV-Präsenz ist eine Priorität in Schlüsselmärkten wie Deutschland, sagte IHF-Marketing-Chef Luc Weber dem am Mittwoch erscheinenden Magazin Sport Bild. Dieser Punkt wurde in der neuen Rechte-Ausschreibung betont, weil wir so viele Menschen wie möglich erreichen wollen. Wenn es möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Weltmeisterschaften 2015 und 2017 waren nicht im Free-TV zu sehen. Die Spiele in Deutschland waren vor zwei Jahren bei Sky im Pay-TV und in diesem Jahr bei der Deutschen Kreditbank (DKB) im Internet gezeigt worden. Der Rechte-Inhaber beIN Sports hatte einen Verkauf der TV-Rechte an Free-TV-Sender wie ARD und ZDF blockiert.