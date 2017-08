Handball: Zweiter Spieltag ab morgen bei Sky

Für diese Saison hat sich Sky die Rechte an der Handball-Bundesliga gesichert. Nach dem Saisonauftakt am Wochenende stehen wieder spannende Spiele an.



Die insgesamt 306 Spiele der Handball-Bundesliga wird Sky live übertragen, einen Großteil davon sogar exklusiv. So auch die Spiele des zweiten Spieltages. Am morgigen Mittwoch trifft der TuS N-Lübbecke auf den Rekordmeister THW Kiel, der damit sein Debüt in dieser Saison feiert. Los geht es um 18.45 Uhr, kommentiert wird von Kasten Petrzika. Meldungen zu diesem Thema

Am Donnerstag folgen dann sechs weitere Spiele, in denen ab 18.30 Uhr Magdeburg auf Friesenheim, Wetzlar auf Minden und Leipzig auf Hüttenberg trifft. Im Slot ab 20.30 Uhr lauten die Begegnungen wie folgt: TSV Hannover-Burgdorf gegen SG Flensburg Handewitt, HC Erlangen gegen TBV Lemgo und MT Melsungen gegen VfL Gummersbach. Parallel findet zudem die Sky Konferenz statt.



Weiterhin gibt Sky nun bekannt, von wem der diesjährige Soundtrack der Deutschen Handballmeisterschaft stammt. Der Rapper Prinz Pi steuert seinen Song "Nichts war umsonst" bei, der während Trailer und Highlight-Schnitten zu hören sein wird.

