Handball bei Sky: Duelle im Rennen um die deutsche Meisterschaft

In der Handball-Bundesliga geht es um wichtige Vorentscheidungen an der Spitze der Liga. Sky Sport nimmt seine Zuschauer live mit zu den Partien von Magdeburg, Flensburg und Kiel.



Heute fliegen die Bälle bei Sky - wenn möglich direkt ins Tor. So dürfte es sich zumindest der SC Magdeburg wünschen, der im Moment der Drittplatzierte in der Handball Bundesliga ist. Im immer ernster werdenden Kampf um die deutsche Meisterschaft reist er an diesem 31. Spieltag zu den Rhein-Neckar Löwen. Die Begegnung zeigt Sky Sport 2 HD live ab 18.30 Uhr.