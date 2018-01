Handball im Zweiten: Nur noch ein Sieg bis zum EM-Halbfinale

Nach der bisher eher durchwachsenen Europameisterschaft bekommt die deutsche Handballnationalmannschaft heute gegen Spanien eine letzte Chance auf das Halbfinale. Das ZDF ist live dabei.



Ein Sieg und zwei unentschieden in der Vorrunde, ein Sieg und eine Niederlage in der Hauptrunde - die Bilanz der deutschen Handballer bei der EM in Kroatien könnte sich besser lesen. Und doch hat man an diesem Mittwoch noch die Chance ins Halbfinale einzuziehen. Das ZDF berichtet live ab 20.15 Uhr von der Neuauflage des Finals der letzten Europameisterschaft in Polen 2016 gegen Spanien.