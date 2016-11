Handball live: Sport1 setzt auf Titelverteidigung

Die aktuelle Woche gehört bei Sport1 dem Handball. Denn am Mittwoch geht es für die deutschen Handballer live um die EM-Qualifikation und am Samstag gegen die Schweiz.



Den Europameistertitel haben sich die deutschen Handballer geholt. Jetzt geht es um die Titelverteidung. Und Sport1 ist live dabei, wenn der Auftakt zur EM-Qualifaktion gefeiert wird. Am Mittwoch überträgt der Sender live ab 18.45 Uhr, wenn das deutsche Team gegen Portugal antritt. Durch das Spiel führen Anett Sattler als Moderatorin und Peter Kohl als Kommentator. Ihnen zur Seite steht der frühere Handballprofi Daniel Stephan. Im Livestream zeigt Sport1.de zudem die Auslosung des Viertefinals um den DHB-Pokal ab 18.00 Uhr.