Handball live: Sport1 zeigt zwei Top-Spiele

Sport1 lässt im Winter auch den Handball nicht zu kurz kommen und zeigt in dieser Woche noch zwei Top-Spiele live. Dann treten unter anderem der THW Kiel und die Füchse Berlin auf das Spielfeld.



Noch in dieser Woche darf sich die Handballgemeinde über zwei großartige Spiele freuen. Bereits am heutigen Mittwoch tritt ab 20.00 Uhr der THW Kiel gegen den MT Melsungen an. Die Partie zeigt Sport1 live. Als Moderatorin fungiert Anett Sattler. Als Kommentator führt Peter Kohl durch das Spiel, während Stefan Kretzschmar den beiden als Experte zur Verfügung steht.