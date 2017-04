Handy schon für Grundschulkinder: Neuer Tarif von Vodafone

Wer sein Kind schon in der Grundschule mit einem Handy ausstatten will oder muss, kann dazu auf den neuen Kinder-Tarif Red+ Kids zurückgreifen. Ab zehn Jahren gibt es dann den Vodafone Young Smartphone-Tarif.



Ein Handy oder Smartphone kann schon in jungen Jahren sinnvoll sein. Geht das Kind in die Schule oder ist auch sonst bereits allein unterwegs, ist es für viele Eltern wichtig, dass ihr Sprössling erreichbar ist. Auch das Kind soll die Eltern stets anrufen können. Dafür bietet Vodafone ab sofort seinen Red-Kunden eine Zusatzkarte an.