Handyvertrag: Sparen durch neuen Tarif mit altem Gerät?

Heute bekommt man mit fast jedem Handyvertrag direkt auch das neuste Smartphone, aber ist das wirklich immer die beste Option?



In vielen Fällen entsteht ein großer Teil der Kosten eines Handytarifes nicht nur durch Datenvolumen und telefonierte Minuten, sondern durch das mitgelieferte Handy oder sogar die Möglichkeit, regelmäßig zu geringem Stückpreis ein neues Mobiltelefon zu beziehen. Dabei ist diese Art von Vertrag für viele Kunden überhaupt nicht sinnvoll – ein Vertrag ohne Handy ist vielleicht die bessere Lösung.

Gründe für einen Vertrag ohne neues Handy

Meldungen zu diesem Thema

Fast 50 Prozent der Deutschen kann nicht mehr ohne Smartphone

Studie: Deutsche verbringen täglich zwei Stunden mit Apps

Whatsapp: Stundenlanger Ausfall verärgert Nutzer

Einer der wichtigsten Gründe dafür, sich gegen einen Vertrag mit neuem Smartphone und für einen Handyvertrag ohne Handy zu entscheiden dürfte wohl sein, dass das alte Gerät ganz einfach noch in gutem Zustand ist. Wer sich einmal ernsthaft mit den Fortschritten zwischen der einen und der nächsten Generation von Smartphones auseinandersetzt, wird überrascht sein, wie klein die Unterschiede oft sind. Dementsprechend sollte man sich wirklich fragen, ob ein neues Modell immer rechtfertigt, sich auf einen auf lange Zeit teureren Tarif einzulassen.

Ein weiterer Aspekt, der gegen ein neues Smartphone sprechen kann ist, dass der Kunde sich einfach an sein Gerät gewöhnt hat und dadurch kein Bedürfnis verspürt, es zu ersetzen. Wenn man mit seinem aktuellen Gerät zufrieden ist und gut zurechtkommt, gibt es keinen Grund zu wechseln, insofern man dem Handy sein Alter auch nicht in Performance, Speicherplatz etc. anmerkt.

Auch jenseits dieser praktischen Gründe sollte man vor dem Abschluss eines neuen Vertrages vielleicht einmal in sich gehen und darüber nachdenken, ob man wirklich unbedingt ein neues Smartphone braucht. Dabei geht es nicht nur um das monatlich eingesparte Geld eines günstigeren Vertrages, es ist natürlich auch für die Umwelt besser, sich nicht alle paar Monate das neuste Handy zu besorgen.

Ein weiterer Punkt, wegen dem für viele Nutzer ein Vertrag ohne Handy wichtig seien kann ist, dass sie selbst Kontrolle über die Hardware haben wollen. Gerade bei Verträgen, die in regelmäßigen Abständen ein neues Gerät bieten, kann man natürlich nicht sicher sein, was man bekommt.

Die Alternative



Es gibt allerdings auch immer wieder Angebote verschiedener Provider, bei denen einfach nur ein Tarif vermittelt wird. Ein Handyvertrag ohne Handy also. Hier kann bares Geld gespart werden, denn die Tarife sind deutlich günstiger als das meiste, was man sonst in einer Filiale angeboten bekommt. Wir haben uns angesehen, wo es zurzeit besonders gute Angebote gibt.



Unverzichtbar ist dabei Unverzichtbar ist dabei ein Vergleich von Tarifen und Leistungen , wie ihn preis24.de bietet – so kann man sicher sein, das günstigste Angebot zu bekommen. Bekannte Anbieter in diesem Bereich sind etwa smartmobil.de oder winSIM. Beide Provider konzentrieren sich eher auf ansprechende Gesamtangebote als auf die ständige Neuversorgung ihrer Kunden mit Smartphones.



Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie stark sich die Preise zwischen den verschiedenen Tarifmodellen unterscheiden, soll hier ein Beispiel dienen:



So bietet winSIM zurzeit einen Tarif mit 2 Gigabyte Datenvolumen sowie Telefon und Internet Flatrate für nur 7,99€ im Monat. Sieht man sich hingegen die Handys mit Vertrag an, zahlt man schon bei den günstigsten Varianten, zum Beispiel einem Vertrag von Blau mit dem Huawei P8 Lite, 14,99€ im Monat.



Das Prinzip dahinter ist klar: man bekommt das Smartphone – oft mit einer kleinen Zuzahlung um die 10€ – zum Vertrag praktisch geschenkt, zahlt es dann aber tatsächlich doch über die höheren Vertragskosten ab.

Prepaid als weitere Möglichkeit



Eine andere Alternative sind Prepaid Handytarife – hier gibt es auch kein neues Handy zum Tarif und hinzu kommt die volle Kontrolle über die Kosten. Man kann immer nur so viel Geld ausgeben, wie auf die Sim-Karte geladen wurde.



So sind Prepaid Tarife besonders gut für junge Menschen geeignet, die noch lernen, mit Geld umzugehen. Aber auch Personen, die keine sichere Bonität haben, bei denen es also theoretisch vorkommen könnte, dass sie in einem Monat nicht genug Geld für einen festen Vertrag haben, sollten überlegen, ob eine Prepaid Tarif nicht die bessere Alternative ist.

Fazit



Ein Handyvertrag ohne Handy kann durchaus eine Menge Vorteile haben: Günstigere Konditionen, man kann selbst entscheiden, wann und welches Handy man haben will. Wer also über einen Vertragswechsel nachdenkt, sollte als erstes eine Vergleichsseite besuchen, um zu sehen, ob ein günstigerer Tarif es nicht wert ist, noch eine Weile das alte Handy zu nutzen.