Hans-Joachim Watzke als Studiogast bei Jörg Wontorra

Am Sonntag ab 10.45 Uhr startet die zweite Ausgabe der neuen Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD. Die Sendung ist für jedermann frei empfangbar.



Nachdem in der Auftaktsendung Uli Hoeneß alleiniger Gast im Studio war, wird Jörg Wontorra ab sofort immer vier Gesprächspartner begrüßen.