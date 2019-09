Hans Sarpei räumt bei RTL 2 mit Ost-West-Klischees auf

Um herauszufinden, wie es den Menschen seit der Wende ergangen ist, reist der Ex-Fußballprofi in "Abgestempelt!? Hans Sarpei will's wissen" am Tag der Deutschen Einheit auf RTL 2 quer durchs Land.



Am 9. November 1989 fiel der eiserne Vorhang und verbreitete Euphorie in ganz Deutschland. Doch heute, knapp 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, scheint eine neue Mauer entstanden zu sein, diesmal in den Köpfen der Menschen. Scheinbar sind die Ost- und Westdeutschen unversöhnlich von ihren Klischees und Verletzungen beherrscht. Hans Sarpei reiste quer durch Deutschland um mit unterschiedlichsten Menschen über deren persönliche Erfahrungen zu reden.