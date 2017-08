Happy Birthday: Harald Schmidt wird heute 60

Jahrzehntelang war Harald Schmidt mit seiner Fernsehshow Kult. Jetzt wird er 60, und man fragt sich: Wer ist der Mann, der schon so lange eine Kunstfigur gleichen Namens verkörpert?



Harald Schmidt ist auf der Straße nur schwer zu erkennen. Warum? Weil er nicht spricht. Dadurch wirkt er fremd, denn man kennt ihn aus dem Fernsehen natürlich nur als jemanden, der unentwegt redet. Aus diesem Gegensatz wird deutlich, dass es neben der Kunstfigur auch noch den Privatmann Harald Schmidt geben muss. Der aber bleibt für die Öffentlichkeit unsichtbar - auch an seinem heute anstehenden 60. Geburtstag.



Schmidt versteht es meisterhaft, persönliche Fragen höchst unterhaltsam zu beantworten, ohne dabei auch nur das Geringste von sich preiszugeben. Es ist der versierte TV-Talker, der Stand-up-Zyniker, der da spricht. "Da ist ja 'ne Kunstfigur", hat er selbst eingeräumt. "Überhaupt, auch im Leben: Ich hab' mir so 'ne Figur erfunden." Wer aber ist der Mann hinter dieser Figur?



Es gibt auf diese Frage recht vernichtende Antworten ehemaliger Kollegen. "In Wirklichkeit ist Schmidt noch gemeiner als auf der Bühne", hat Manuel Andrack, sein Sparring-Partner aus der "Harald Schmidt Show", gesagt. Sein Sidekick aus "Schmidteinander", der 20 Jahre ältere Herbert Feuerstein, stellte die These auf: "Schmidt ist kein Mensch."