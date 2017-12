Harald Juhnkes Leben kommt ins TV

Produzent Oliver Berben will das Leben des verstorbenen Harald Juhnkes verfilmen. Wer wird den Entertainer spielen?



Wie Oliver Berben in "Bild am Sonntag" ankündigte, plant er die Verfilmung des Lebens von Harald Juhnke. Zwar kannte der Constantin-Produzent den Entertainer persönlich, die Idee für den Film stammt jedoch von seinem früheren Manager Peter Wolf, räumt er ein. 2019 wäre Juhnke 90 geworden - dann soll die Verfilmung ins Fernsehen kommen.