Hardwareablösung bei Unitymedia

Mit der Übernahme von Unitymedia durch Vodafone wird die Technik suggestive ersetzt. Bereits im Juli wurde bekannt, dass die Horizon-Plattform bei Vodafone keinen Platz mehr hat. Nun trifft es ein weiteres Gerät.



Auch der von Unitymedia eingesetzte Internetrouter Connect-Box wird nach der Unitymedia-Übernahme durch Vodafone keine Überlebenschance haben. Wie am Rande einer Pressekonferenz am Montag bekannt wurde, wird der Vodafone-Gigabit-Router schon in den kommenden Wochen die Connect-Box von Unitymedia ersetzen. Dies bedeutet, dass Neukunden dann zum Vertrag nicht mehr das Unitymedia-Gerät gestellt bekommen, sondern den Vodafone Router.