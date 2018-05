Harrison Ford gefällt "Star Wars"-Ableger "Solo"

Bald startet "Solo: A Star Wars Story". Der originale Han Solo aus den Filmen der "Star Wars"-Saga, Harrison Ford ist mit dem neuesten Ableger der Reihe überaus zufrieden.



"Star Wars"-Legende Harrison Ford (75) hat den Ablegerfilm "Solo: A Star Wars Story" über das Leben seiner Figur Han Solo gelobt. "Ich fand es spektakulär", sagte Ford der US-Show "Entertainment Tonight". "Ich könnte nicht glücklicher sein."