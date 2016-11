"Harry Potter"-Sender bricht bei Sky Rekorde

Mit dem Themenkanal "Sky Cinema Harry Potter HD" lockte Sky Tausende und Abertausende von Fans per Sonderprogrammierung an und feiert nun die Erfolge.



Mit seinen Sonderprogrammierungen scheint Sky etwas richtig zu machen. Das belegt auch der "Harry Potter"-Themenkanal, den der Pay-TV-Anbieter unter "Sky Cinema Harry Potter HD" vom 4. bis 20. November 2016 anbot. Insgesamt durfte sich Sky über 2,76 Millionen unterschiedliche Kontakte und durchschnittlich 432.000 Kontakte pro Sendetag freuen und katapultierte den "Harry Potter"-Marathon damit zur erfolgreichsten Sonderprogrammierung in der Sendergeschichte.