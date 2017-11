"Hart an der Gegenwart" - Böhmermann zeigt eigene Ausstellung

Jan Böhmermann zeigt in Düsseldorf eine eigene Museumsausstellung mit dem schönen Titel "Deuscthland" – die Falschschreibung ist Absicht.



TV-Moderator Jan Böhmermann (36) zeigt in Düsseldorf eine eigene Museumsausstellung. Am Donnerstag stellte er im NRW-Forum die Schau "Deuscthland" vor, die er und seine Produktionsfirma Bildundtonfabrik (btf) zusammengestellt haben.



Er wolle damit "hart an der Gegenwart" arbeiten. Die gescheiterten Jamaika-Sondierungen in Berlin seien dafür geradezu ein Glücksfall, sagte er. "Dass wir gerade in so einer Art Lauerstellung sind, ist für die Ausstellung perfekt." Momentan gebe es keine Gewissheiten und keine Richtung.