Harte Kritik an ARD & ZDF von Medienforscher Hachmeister

Lutz Hachmeister ist ein renommierter Kenner der Medienbranche. Der ehemalige Leiter des Adolf-Grimme-Instituts hat nun in einem Interview kein gutes Haar an den Öffentlich-Rechtlichen gelassen.



Im Interview mit dem Branchendienst "Kress.de" hat Lutz Hachmeister scharfe Kritik an der ARD und dem ZDF geübt. Den Sendern ginge unter anderem eine klare Strategie im Umgang mit Facebook und Twitter ab. Dass Zuschauer genötigt werden, sich in den sozialen Netzwerken anzumelden, um über Sendungen mitdiskutieren zu können, bezeichnet der langjährige Leiter des Adolf-Grimme-Instituts als "verzweifelten Versuch, Kontakt zum jüngeren Publikum zu halten".



Für die Marke sei dies aber "kontraproduktiv, denn sie wird massiv geschwächt". Denn die Zuschauer behielten im Kopf: "Das habe ich bei YouTube oder bei Facebook gesehen."