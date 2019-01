Harte Zeiten für Comic-Piraten in Japan

Japan will das unerlaubte Herunterladen von Mangas unter Strafe stellen. Strafbar war bisher nur Musik- und Videopiraterie

Die Comic-Hochburg Japan will verschärft gegen das unerlaubte Herunterladen japanischer Manga-Comics und anderer digitaler Inhalte vorgehen. Ein Beratergremium der japanischen Kulturbehörde rief in einem am Freitag von japanischen Medien zitierten Bericht dazu auf, das Urheberrecht anzupassen und künftig auch das unerlaubte Herunterladen von digitalen Comic-Darstellungen und anderen literarischen Werken unter Strafe zu stellen. Bislang ist dies nur auf illegale Downloads von Musik und Videos beschränkt.