Harter Sparkurs: ARD plant Stellenabbau bis 2020

Am Freitag legte die ARD ihre Finanzplanung bei der KEF vor und übertrifft dabei sogar das geforderte Sparziel. Diesem strikten Sparkurs sollen allerdings auch zahlreiche Stellen zum Opfer fallen.



Ein größeres Stühlerücken bahnt sich in den kommenden vier Jahren bei der ARD an. Die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt spart kräftig und wird dabei auch Personal abbauen. Dies geht aus den Zahlen hervor, welche die ARD am vergangenen Freitag bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) für deren Zwischenbericht vorlegte.