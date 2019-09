"Hartes Deutschland" – Neue Sozialreportagen bei RTL2 ab Oktober

Nicht allen geht es in Deutschland gut. Die kommende Staffel des Brennpunkts beschäftigt sich mit den Problemen der Menschen, die in den Elendsvierteln von Kiel, Frankfurt und Leipzig leben.



Monatelang begleitet Spiegel TV Menschen, die unbeachtet mit Armut, Elend und Drogenproblemen zu kämpfen haben. Es geht nicht nur um einen Einblick in den Alltag der Suchtkranken und die Arbeit der Rauschgiftfahndung, auch Sozialarbeiter und ehrenamtliche Helfer kommen zu Wort.