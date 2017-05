Harvard-Studie: ARD berichtet am negativsten über Trump

Dass US-Präsident Trump kritisch hinterfragt wird, geschieht gefühlt beinahe tagtäglich. Forscher der Harvard-Universität haben nun die Berichterstattung genauer untersucht.



Das Gefühl trügt nicht - in den meisten Medien wird die Präsidentschaft von Donald Trump sehr kritisch begleitet, auch in den Vereinigten Staaten. Eine Studie von Forschern der renommierten Harvard-Universität hatte die Berichterstattung der ersten 100 Tage seiner Amtszeit untersucht und teilweise erschlagende Ergebnisse geliefert.