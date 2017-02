Hass im Internet: EU-Initiative angekündigt

Der sich immer weiter im Internet verbreitende Hass ruft auch die EU auf den Plan. Ein Unterausschuss soll gegen "Hate Speech" vorgehen. Hierfür wird eine Sonderstaatsanwaltschaft tätig.



Die EU sieht sich gezwungen, in Sachen "Hass im Internet" aktiv zu werden. Der EU-Unterausschuss des Nationalrats kündigte deshalb eine EU-Initiative gegen Hass und Gewaltausruf im Internet an. Besonders die Europäische Kommission wird in diesem Zug angehalten, sich in die sogenannte "Hate Speech"-Problematik einzuschalten. Legislative Maßnahmen sollen es Providern, Plattformanbietern und Strafverfolgungsbehörden gestatten, schnell und effektiv gegen Personen vorzugehen, die Hass und Gewalt im Internet verbreiten.