Hasselhoff will endlich auch in den USA Erfolg als Sänger haben

David Hasselhoff hofft, mit seinem neuen Album "Open Your Eyes" endlich auch in seiner Heimat als Musiker anerkannt zu werden.



"Es hat mich immer ein bisschen gestört, dass ich in Deutschland als Sänger bekannter war", sagte Hasselhoff der Deutschen Presse-Agentur in London, "andererseits habe ich auch nicht wirklich (Musik) in Amerika veröffentlicht."