Hasskommentare: Justiz erhöht Druck auf Facebook und Co.

Bei der Präsentation der Ergebnisse der Task Force gegen Hass im Internet hat die deutsche Justiz den den Druck auf die sozialen Netzwerke erneut erhöht. Ein Gesetzespaket soll Anfang 2017 auf den Weg gebracht werden.



Die Zahl an Hass- und Hetzkommentare im Internet ist in jüngster Vergangenheit deutlich gestiegen. Vor allem die Anonymität in vielen sozialen Netzwerken erschwert die Handhabe gegen die Urheber, von der Politik wurde daher Facebook, Twitter und auch Google als Betreiber in die Pflicht genommen, entsprechende Aussagen bei Meldung zu entfernen. Nachdem die sozialen Netwerke dem nur zögerlich nachkommen, hatte Justizminister Heiko Maas eine Task-Force ins Leben gerufen. Bei der Präsentation der ersten Ergebnisse am Donnerstag hat die Justiz den Druck weiter erhöht.