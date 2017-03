Hasskommentare: Maas droht Netzwerken mit Bußgeldern

Soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook sollen künftig zur Löscung von Hasskommentaren verpflichtet und bei Zuwiderhandlung mit hohen Bußgeldern bestraft werden können. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf legte Bundesjustizminister Maas am Dienstag vor.



Beschwerdeverfahren, Berichtspflicht und Bußgelder: Im Kampf gegen Hasskommentare und Falschnachrichten im Internet setzt Bundesjustizminister Heiko Maas auf ein striktes Regelwerk für die Betreiber von sozialen Netzwerken. Der SPD-Politiker stellte dazu am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. "Für strafbare Hetze und Verleumdung darf auch in den sozialen Netzwerken genauso wenig Platz sein, wie auf der Straße", sagte er in Berlin.