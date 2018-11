Hat die Bahn für Böhmermann einen Extrahalt eingelegt?

Im falschen Zug - Böhmermann erzählt von ungewöhnlicher Bahnfahrt mit für ihn glücklichen Ausgang.



Weil er Anfang November in den falschen Zug gestiegen war, hat TV-Satiriker Jan Böhmermann nach eigenen Angaben beim Zugpersonal einen Sonderhalt durchgesetzt. Er habe von Hamburg bis Bremen fahren wollen, aber versehentlich einen Zug erwischt, der planmäßig ohne Zwischenstopp nach Essen fuhr, erzählte Böhmermann in einem neuen Podcast. Um dennoch pünktlich bei einer Abendveranstaltung der Bremer Zeitung "Weser-Kurier" erscheinen zu können, habe er den Zugchef um einen Sonderhalt gebeten.