Hauptrunde der Handball-WM steht an - zweimal ARD, einmal ZDF

Diesen Samstag startet die Handball-Nationalmannschaft ihre Mission Halbfinale in der Hauptrunde. ARD und ZDF zeigen die deutschen Spiele live, weitere Partien laufen auf Eurosport.



Den Hauptrundenauftakt gegen Island läuft bereits am heutigen Samstagabend im Ersten. Ein Sieg ist dabei fast schon Pflicht. Denn als nächstes warten mit Kroatien und Spanien mutmaßlich noch größere Brocken. Das Spiel gegen die Kroaten läuft Montag im Zweiten, die Partie gegen Spanien am Mittwoch wieder im Zweiten. Alle deutschen Spiele werden bei ARD als auch ZDF jeweils immer ab 20.15 Uhr gezeigt.

Meldungen zu diesem Thema

TV-Quoten: Bundesliga schwächer als Handball

Starke Quote für die Handball-WM

Handball-WM: Heute wartet Frankreich

Auf Eurosport geht es derweil ebenfalls am heutigen Samstag mit den Übertragungen der Hauptrunde los. Hier sogar schon um 18.15 Uhr mit dem vielversprechenden Duell zwischen dem amtierenden Europameister und Weltmeister, aus Spanien und Frankreich.



Die weiteren Spiele, Eurosport in den nächsten zeigen wird, lauten wie folgt: