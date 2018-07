Hauptsache kostenlos: Datenschutz spielt bei Usern zweite Geige

PwC-Studie enthüllt, wie Mediennutzer ticken: Trotz geringem Vertrauen in die Glaubwürdigkeit digitaler Inhalte, ist kostenloser Content für Konsumenten digitaler Medien von höherer Priorität als der vertrauliche Umgang mit ihren persönlichen Daten. Nur 10% der User wollen überhaupt wissen, was eigentlich mit ihren Daten passiert.



Während sich Meldungen über den fragwürdigen Umgang großer Internet-Dienstleister und sozialer Netzwerke mit sensiblen Daten häufen und viele Mediennutzer verunsichert sind, ändert sich am Nutzerverhalten der Betroffenen denkbar wenig.