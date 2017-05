Hauptversammlung: Telekom forciert schnelles Internet

Telekom-Chef Höttges lässt sich von den Aktionären für die Erfolge im US-Geschäft feiern. Doch über die künftigen Pläne der glänzend aufgelegten Mobilfunktochter gibt es Fragen: Ausstieg oder Verbleib? Kasse machen oder weiter Geld in USA investieren?



Bei der künftigen Entwicklung des erfolgreichen US-Geschäfts will sich die Deutsche Telekom das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen. "Wir sind in einer Position der Stärke. Wir entscheiden jetzt: was, wann und wie", sagte Vorstandschef Tim Höttges am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Köln. Seit einigen Wochen wird im Zusammenhang einer Marktbereinigung in den USA über verschiedene Optionen bei der Bildung von neuen Allianzen spekuliert.



"Wir schließen keine Möglichkeit aus, die Wertzuwachs für das Unternehmen und die Aktionäre schafft, erneuerte Höttges frühere Aussagen. T-Mobile wird unter anderem mit dem Konkurrenten Sprint in Zusammenhang gebracht. Ein früherer Versuch, die Telekom-Tochter zu übernehmen, scheiterte am Einspruch der Kartellbehörde. Inzwischen gilt aber auch eine Übernahme von Sprint durch T-Mobile als eine Option.



Mit derzeit rund 73 Millionen Kunden ist T-Mobile USA derzeit der größte Wachstumstreiber im Telekom-Konzern. "Wir räumen mit T-Mobile US alle Neukunden im Markt ab", betonte der Manager. Im vergangenen Jahr seien das acht Millionen Kunden gewesen. Mit neuen Funkfrequenzen könne der landesweit drittgrößte Betreiber nun "jede Ecke der USA" erreichen.