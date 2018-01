Hayali, Miosga und Slomka konkurrieren um Deutschen Fernsehpreis

Die Nominierungen für den deutschen Fernsehpreis bringen drei prominente Journalistinnen in direkte Konkurrenz. Auch sonst versprechen die Nominierungen Interessantes.



Dunja Hayali, Caren Miosga, Marietta Slomka: Der Deutsche Fernsehpreis für die beste Moderation einer Informationssendung wird in diesem Jahr zum Wettrennen unter drei prominenten Journalistinnen. Das gab die Jury am Mittwoch in Köln bekannt. In der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Information" werde Dunja Hayali (43) für ihre Reportagen in "dunja hayali" (ZDF) und die Moderation des ZDF-Morgenmagazins nominiert. Mit ihr konkurrieren Caren Miosga (48, "Tagesthemen") und Marietta Slomka (48, "heute-journal").