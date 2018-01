HbbTV: Neues Teletext-Angebot vom WDR startet

Ab sofort ist das neue Teletext-Angebot über die HbbTV-Technologie des WDR in Betrieb. Damit kann der Zuschauer erstmals alle Inhalte des WDR-Teletextes nutzen.



Die HbbTV-Applikation existiert schon seit rund acht Jahren. Darüber wurde bis jetzt hauptsächlich das Nachrichten-Angebot des Regionalsenders dargestellt. Dieser Service wurde nun allerdings rundum erneuert und gestaltet sich nicht nur umfangreicher, sondern auch bedienungsfreundlicher.