HbbTV Symposium: Neue Werbeformen für den Rundfunk

In Berlin teilen Branchenexperten ihre Erfahrungen, Einschätzungen und Ausblicke. Beim HbbTV Symposium 2018 geht es dabei vor allem um Chancen und Herausforderungen in der Branche.



Am 14. und 15. November treffen sich in Berlin Vermarkter, Werbetreibende, Rundfunkanbieter, Anbieter digitaler Plattformen, Hersteller, App- und Service-Entwickler und viele andere aus dem HbbTV-Universum. Grund dafür ist das HbbTV Symposium 2018.