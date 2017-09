HbbTV: jetzt auch für Breitbandnetze

Die HbbTV-Vereinigung erweitert die Spezifikation auf Breitbandnetze. Das Angebot an Geräten und Dienstleistungen die die HbbTV-Technologie unterstützen steigt.



Wie die HbbTV-Vereinigung am 27. September bekannt gab, ist der globalen Initiative ein weiterer Meilenstein für die Bereitstellung eines offenen Standards von Rundfunk- und Breitbanddiensten über angeschlossene Fernsehgeräte und Set-Top-Boxen gelungen.