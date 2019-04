HbbTV veröffentlicht Version 2019-1

Es gibt eine neue Conformance Test Suite für HbbTV-fähige Geräte. Das Werkzeug soll Herstellern dabei helfen, neue Services für die Endnutzer an den Start zu bringen.



Die HbbTV Association hat eine neue Version der HbbTV Conformance Test Suite veröffentlicht. Die neueste Variante heißt v2019-1; sie ist die erste große Veröffentlichung der Test Suite im Jahr 2019 und die erste, die die Features rund um UHD (Ultra HD) und NGA (Next Generation Audio) abdeckt, die in der neuesten Version der Spezifikation (HbbTV 2.0.2) enthalten sind.