He-Man kommt zurück - Neue Serie auf Netflix

Beim Streamingdienst Netflix kommt es bald zu einem Treffen mit alten Bekannten: Die Master of the Universe mit He-Man und seinem Widersacher Skeletor sollen eine Neuauflage erfahren.



Wie Produzent Kevin Smith via Instagram mitteilte, wurde die Neuauflage am vergangenen Wochenende auf der Powercon in Anaheim, California bekannt gegeben.