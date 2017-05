Health TV: Neuer Free-TV-Sender gestartet

Ohne große Vorankündigung ist der zu Jahresbeginn angekündigte neue Free-TV-Sender Health TV am Montag auf Sendung gegangen. Zum Start ist dabei zunächst ein eingeschränktes Programm zu sehen.



Frei empfangbare Sender gibt es viele, das Thema Gesundheit wird dabei aber nur in einzelnen Magazin-Beiträgen betrachtet. Ändern will das Health TV, ein Gesundheitssender der Asklepios-Kliniken, der am Montag seine ersten Sendungen gestartet hat.