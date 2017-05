Health TV: Neuer Free-TV-Sender verkündet offiziellen Sendestart

Seit Montag sendet der neue Free-TV-Sender Health TV via Satellit bereits erste Inhalte, nun verkünden die Asklepios Kliniken auch den offiziellen Start des Gesundheitssenders.



"Mehr wissen. Gesünder leben". Das ist das Motto des neuen, frei empfangbaren Senders Health TV. Am Montag starteten via Satellit die ersten Inhalte, die in einem Testbetrieb einen Einblick in das Programm des von den Asklepios Kliniken geplanten Gesundheitssender geben. Ganz offiziell den Sendebetrieb aufnehmen wird Health TV jedoch erst am kommenden Montag, den 15. Mai.