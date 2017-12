"Heartless": Blutsauger-Serie bei RTL Passion

Pay-TV-Sender RTL Passion startet Anfang 2018 die dänische Vampirserie "Heartless". Das Jugenddrama wird wöchentlich mit einer neuen Folge zu sehen sein.



Nachdem die gehypte Vampirserie "Vampire Diaries" nach acht Staffeln zu Ende ging, können Blutsauger-Fans jetzt aufatmen. RTL Passion kündigte den Start des Jugenddramas "Heartless" an. Ab Dienstag, dem 13. Februar, soll die Serie wöchentlich auf dem Bezahlsender laufen.