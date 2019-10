Heftiger Unfall bei "Dancing on Ice"-Proben

Die Show hat noch gar nicht angefangen, da gibt es bei der Sat.1-Sendung "Dancing on Ice" schon die ersten Knochenbrüche zu beklagen.



Jens Hilbert, Selfmade-Millionär und aktuell für die Sat.1-Show "Dancing on Ice" auch Hobby-Eiskunstläufer, hat sich bei den Proben für die Sendung den Ellbogen gebrochen.