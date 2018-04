Heidi Klum ermittelt ihr Topmodel in ihrer Heimat

Die finale Show der aktuellen Staffel von "Germany's next Topmodel" wird diesmal aus Düsseldorf kommen.



Heidi Klum kürt ihr Topmodel 2018 wieder einmal in ihrer Heimat. "Nach vier Jahren sind wir endlich wieder im Rheinland", sagte die 44-jährige Chefjurorin der ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" am Mittwoch laut Pressemitteilung des Senders. "Das wird eine ganz besondere Final-Show." Austragungsort ist am 24. Mai der Düsseldorfer ISS Dome.