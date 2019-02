Heidi Klum geht mit "Germany's Next Topmodel" in die 14. Staffel

Für "Germanys next Topmodel" lädt ProSieben die Kandidatinnen in die Hauptstadt ein. 50 Nachwuchs-Models werden zum Auftakt der 14. Staffel mit Lena Gercke über einen Catwalk in einer U-Bahn-Station laufen.



Das deutsche Model-Urgestein Heidi Klum sucht ab Donnerstag (7. Februar) zum 14. Mal "Germanys next Topmodel" 2019 bei ProSieben. Die Show kommt diesmal mit einer entscheidenden Neuheit daher.