Heim-Elektronik-Markt im 1. Quartal leicht unter Vorjahresniveau

Wearables gehören zu den Gewinnern im ersten Quartal, doch es gibt dabei auch Verlierer. Insgesamt bewegt sich der Unterhaltungselektronik-Umsatz unter dem Vorjahresniveau.



Im ersten Quartal 2019 wurden im Bereich Consumer Electronics, Elektro-Groß- und Kleingeräte ein konstanter Umsatz eingefahren. Der gesamte Umsatz lag bei 10,2 Milliarden Euro, veröffentlicht die gfu in ihrem aktuellen Hemix (Home Electronics Markt Index). Damit liegt der Wert mit einem Minus von einem Prozent leicht unter Vorjahresniveau.